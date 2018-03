AkzoNobel gaf Büchner gouden handdruk mee

quote: Mr Greenspan schreef op 15 mrt 2018 om 12:25:

Toch wel vreemd dat die gasten elkaar zulke bizarre bedragen kunnen toestoppen uit de zak van de aandeelhouders. Terwijl die Buchner de aandeelhouder sowieso een enorme premie door de neus heeft geboord.

Net als Herna. Maar ach, het is toch allemaal "Neerlands Trots"? Nu is het mooie AkzoNobel niet in handen gekomen van sprinkhaankapitalisten die voor de snelle overnamepremie gaan, of zoiets...