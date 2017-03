Fed en verkiezingen jagen euro op

Gepubliceerd op | Views: 520 | Onderwerpen: Federal Reserve

AMSTERDAM (AFN) - De waarde van de euro ten opzichte van de dollar is woensdagavond stevig opgelopen. In de markt werd gereageerd op de renteverhoging in de Verenigde Staten en de eerste prognoses voor de uitslagen van de verkiezingen in Nederland.

De euro stond rond 21.25 uur op 1,0735 dollar, tegen 1,0635 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De stijging van de euro zette om 19.00 uur in, doordat de Fed de rente in de VS verhoogde en aangaf dat er waarschijnlijk nog twee renteverhogingen zullen volgen dit jaar.

Na 21.00 uur liep de waarde van de Europese munt verder op, na de exitpoll voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daaruit bleek dat de VVD duidelijk de grootste partij blijft, terwijl de eurosceptische PVV maar een paar zetels wint.