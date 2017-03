Wall Street op winst in afwachting Fed

Gepubliceerd op | Views: 364 | Onderwerpen: Federal Reserve

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan woensdag in de middaghandel op winst. In de markt wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve, dat om 19.00 uur (Nederlandse tijd) wereldkundig wordt gemaakt. Alom wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bankiers de rente in de VS licht zullen verhogen.

De Dow-Jonesindex stond na bijna vier uur handel 0,2 procent hoger op 20.881 punten. De S&P 500 index steeg 0,4 procent naar 2374 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij op 5871 punten.

Goede berichten over de Amerikaanse economie en opmerkingen van diverse Fed-bestuurders voedden afgelopen weken de verwachting dat de Fed de rente woensdag voor de tweede keer in drie maanden zal verhogen. Daarmee zou de eerste rentestap van de in totaal drie à vier voor 2017 verwachte renteverhogingen worden gezet.

Banken

Die hoge rente is onder meer gunstig voor banken. Aandelen van grote financiële concerns waren woensdag dan ook in trek. Goldman Sachs en JPMorgan Chase hoorden met plussen van bijna 1 procent bij de uitblinkers in de Dow Jones. Buiten de lijst van dertig hoofdfondsen wonnen Morgan Stanley, Wells Fargo en Bank of America circa 0,5 procent.

Twitter stond 2,5 procent in de min. Vermoedelijk Turkse hackers hebben zich toegang tot duizenden Twitteraccounts verschaft en daar anti-Nederlandse en -Duitse teksten en hakenkruizen geplaatst. Van de gehackte accounts waren er zeker 25 van internationale organisaties.

Olie

Beursindexleverancier MSCI stond eveneens in de belangstelling, omdat het berichten over een overnamebod door concurrent S&P Global via een persbericht ontkende. Het bedrijf stelde met geen enkele partij in onderhandeling te zijn en geen enkel bod of indicatie van interesse te hebben ontvangen. MSCI won op Wall Street 2 procent. S&P Global, het bedrijf achter onder meer de Dow Jones en de S&P 500, leverde 1,4 procent in.

AT&T kreeg er 0,4 procent bij. Het telecombedrijf kreeg groen licht uit Brussel voor de voorgenomen overname van media- en entertainmentbedrijf Time Warner (plus 0,1 procent).

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 1,5 procent naar 48,41 dollar. De euro was met 1,0635 dollar evenveel waard als bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.