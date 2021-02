ING en Shell grote winnaars op Amsterdamse beurs

AMSTERDAM (ANP) - ING en Shell waren maandag grote winnaars op de aandelenbeurs in Amsterdam. De aandelen van de bank en het olie- en gasconcern profiteerden van een positieve stemming op de Europese markten. De hoop op een stevig economisch herstel van de coronacrisis gaf de aandelenhandel een steuntje in de rug.

ING (plus 6,5 procent) dankte zijn stevige plus tevens aan een adviesverhoging door analisten van Morgan Stanley. De bank was daardoor opnieuw koploper in de AEX-index aan het Damrak. Het aandeel steeg vrijdag al bijna 7 procent dankzij sterke resultaten van de bank. Olie- en gasconcern Shell kreeg er daarnaast bijna 6 procent aan beurswaarde bij, mede dankzij de oplopende olieprijzen.

Geholpen door de koerswinsten van ING en Shell zette de AEX de opmars richting de 700 punten voort. De graadmeter ging 1,2 procent hoger de handel uit op 685,18 punten. De laatste keer dat de hoofdindex de psychologische grens van 700 punten wist te bereiken was tijdens het hoogtepunt van de internetzeepbel in 2000. De MidKap won 0,2 procent tot 1013,34 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 1,5 procent. Wall Street was de hele dag gesloten vanwege President's Day.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk ging de beurs extra sterk omhoog. De Londense FTSE-index dikte 2,5 procent aan. In het land heeft inmiddels bijna een kwart van de bevolking de eerste prik gekregen tegen het coronavirus. Door de succesvolle vaccinatiecampagne hoopt premier Boris Johnson over een week de strenge coronamaatregelen wat te versoepelen.

Ook in Parijs was er in het oog springend beursnieuws. Daar maakte het aandeel Vivendi een koerssprong van bijna 20 procent. De mediagroep mikt met de Amsterdamse beursgang van UMG op een waardering van minstens 30 miljard euro. UMG is het muzieklabel achter popsterren als Lady Gaga, Taylor Swift en Billie Eilish.

De beurs in Amsterdam is al langer geliefd voor noteringen van investeringsvehikels. Bernard Arnault, de rijkste man van Frankrijk, wil zijn investeringsfonds Pegasus Europe naar het Damrak brengen. Met de beursgang wil de oprichter van luxegoederenconcern LVMH honderden miljoenen euro's ophalen om te investeren in Europese financiële bedrijven.

De euro noteerde op 1,2137 dollar, tegen 1,2127 dollar op vrijdag. De olieprijzen stonden rond het hoogste niveau in ruim een jaar. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 60,16 dollar. Brentolie klom 1,4 procent in prijs tot 63,28 dollar.