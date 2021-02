Drukte bij loodgieters en dakdekkers vanwege dooi

DEN HAAG (ANP) - Bij loodgieters en dakdekkers neemt de drukte toe en stijgt het aantal meldingen van overlast door smeltwater nu de dooi is ingezet. Installatietechniek De Pagter uit Voorburg heeft het bijvoorbeeld al flink druk gehad en meldt dat met name de oude cv-ketels het zwaar te verduren hebben.

"Ketels maken overuren sinds mensen thuiswerken. Oudere ketels vallen uit zodra het onder nul komt", aldus eigenaar Max Hennink. Volgens Hennink, die met zijn bedrijf met name cv-onderhoud doet, zorgen daarnaast grote klompen ijs in regenpijpen ook voor overlast. "Een ijsmassa smelt niet zo snel als een sneeuwmassa. Dat smeltwater op daken kan zo niet weg." Hij heeft al verhalen gehoord over smeltwater dat langs binnenwanden van huizen naar beneden stroomt.

Branchevereniging Techniek Nederland laat weten dat mensen ook last hebben van gesprongen leidingen die door de vrieskou bevroren zijn geweest. "De komende dagen zal er substantieel meer werk nodig zijn door alle lekkages die ontstaan", aldus een woordvoerder.

Ook de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) voorziet grote drukte de komende dagen. "Na dit soort dagen is het altijd topdrukte, want er ontstaan problemen door smeltwater van sneeuw, maar ook stuifsneeuw dat naar plekken waar geen dakbedekking ligt is gewaaid en dat gaat smelten."

Zo komt er niet alleen water onder dakpannen, maar zorgt het omzetten van sneeuw in water voor extra gewicht op daken die er misschien niet voor toegerust zijn, zoals lichtgewicht staaldaken. Die liggen doorgaans op magazijnen. Ook de afvoeren kunnen voor problemen zorgen als er geen of weinig onderhoud aan gepleegd is. "Dan kunnen ze dichtslibben. Als er 30 centimeter sneeuw wordt omgezet in water, dan krijg je best een behoorlijke plons", stelt de NDA.

Techniek Nederland meldde al dat de loodgieters afgelopen week veel meldingen binnenkregen van bevroren leidingen en watermeters. Bevroren regenpijpen en andere afvoeren kunnen het begeven als het gaat dooien en dakpannen kunnen ook loskomen, waarschuwt de organisatie.