Nigeriaanse benoemd tot baas Wereldhandelsorganisatie

GENÈVE (ANP) - De Nigeriaanse Ngozi Okonjo-Iweala is benoemd als nieuwe baas van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Zij is de eerste vrouw die deze topfunctie bekleedt sinds de oprichting van de WTO in 1995.

Op een digitale bijeenkomst gingen alle 164 lidstaten akkoord met de voordracht. Onlangs leek al dat de laatste grote horde was genomen, toen de Verenigde Staten formeel hun steun uitspraken voor de Afrikaanse.

Onder voormalig president Donald Trump zorgden de VS nog voor problemen in de zoektocht naar een nieuwe baas voor de internationale scheidsrechter voor handelsgeschillen. Terwijl Okonjo-Iweala brede steun genoot bij WTO-leden, blokkeerde het Witte Huis haar benoeming omdat de voorkeur uitging naar de andere overgebleven kandidate, de Zuid-Koreaanse Yoo Myung-hee.

Historische prestatie

Onder leiding van Trump trokken de VS zich de afgelopen jaren steeds minder aan van de WTO. Doordat de Amerikaanse regering weigerde nieuwe leden voor de belangrijkste geschillencommissie van de organisatie te benoemen, werd het orgaan feitelijk lamgeslagen.

De 66-jarige Okonjo-Iweala was eerder minister van Financiën en van Buitenlandse Zaken in haar geboorteland Nigeria. Ze maakte ook carrière als ontwikkelingseconoom en leidinggevende voor de Wereldbank.

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor handelszaken, feliciteerde de kersverse directeur-generaal op Twitter. "De EU huldigt je historische prestatie als eerste vrouw en Afrikaan met deze positie. We kijken ernaar uit nauw met je samen te werken om de WTO te hervormen en aan te passen aan de wereld van vandaag."

Onverwacht terugtreden Roberto Azevêdo

"Felicitaties voor mijn vriendin Ngozi Okonjo-Iweala", twittert ook topvrouw Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB). "Ik ken Ngozi al vele jaren. Met haar sterke wil en vastberadenheid zal ze onvermoeibaar de vrije handel stimuleren, waarvan mensen wereldwijd zullen profiteren."

De topfunctie bij de WTO kwam in augustus onverwacht vrij door het terugtreden van de Braziliaan Roberto Azevêdo, een jaar voordat zijn termijn zou aflopen. Aanvankelijk circuleerde ook de naam van de Nederlandse minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) als opvolger, maar zij liet weten niet beschikbaar te zijn.

Kaag laat nu ook van zich horen. Ze feliciteert de Nigeriaanse via Twitter en stelt dat niemand anders dan Okonjo-Iweala, beter in staat is om de WTO-leden weer bij elkaar te brengen en de nodige hervormingen bij de organisatie in gang te zetten.