C&A sluit zich aan bij webshop Zalando

BERLIJN (ANP) - Winkelketen C&A gaat zijn kleding verkopen via de website van webwinkelbedrijf Zalando. Daarmee krijgt C&A naast de eigen onlineshop en ruim 1500 winkels in Europa een extra verkoopkanaal.

Zalando is in veel landen actief en heeft het onderdeel Connected Retail. Een selectie Duitse winkels van C&A zal zich nu aan dit onderdeel koppelen en het is de bedoeling dat de komende weken nog meer winkels worden toegevoegd. Online winkelen is door corona de afgelopen tijd flink gegroeid omdat winkelfilialen vaak door lockdownmaatregelen zijn gesloten. Dat zorgde bij C&A voor een zwaar jaar.

Aan Connected Retail van Zalando zijn inmiddels meer dan 3000 winkelfilialen verbonden, om kleding en schoenen te verkopen. Dat zijn niet alleen ketens, maar ook zelfstandige, lokale winkeliers. Zalando wil het netwerk dit jaar laten groeien tot 6000 winkels.