Inspectie SZW: platform Temper is een uitzendbureau

UTRECHT (ANP) - Temper is een uitzendbureau en geen bemiddelingsplatform. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dat zou betekenen dat de mensen die voor Temper werken geen zzp'ers zijn maar werknemers van het bedrijf.

Temper koppelt via zijn website zelfstandige werknemers aan opdrachtgevers in onder meer de horeca, logistiek en schoonmaak. "Er is sprake van schijnzelfstandigheid en het rapport van de Inspectie bevestigt dat. We hopen dat de overheid, na jaren niets te hebben gedaan, nu eindelijk gaat ingrijpen", zegt FNV-bestuurder Erik Pentenga.

De vakbond verwacht nu dat de Inspectie forse boetes gaat uitdelen aan Temper. "Dit moet echt snel veranderen, anders wordt dit net zo’n groot debacle als de kindertoeslagaffaire. Met hierbij als gevolg dat de hele arbeidsmarkt wordt ontwricht en de verantwoordelijke politici blijven toekijken", aldus FNV.

Medeoprichter van Temper Niels Arntz noemt het onderzoek van de Inspectie SZW "prutswerk". Volgens hem worden in het rapport slechts twee voorbeelden genoemd die wijzen op mogelijke schijnzelfstandigheid. "Die twee mogelijke gevallen worden representatief gesteld voor alles wat we doen." Temper laat weten dat de Inspectie op basis van dit rapport geen boetes kan opleggen.

Temper heeft volgens de website ruim 100.000 'freeflexers', zoals het bedrijf ze noemt. Die werken bij 4000 opdrachtgevers.