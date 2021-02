Duitse auto-industrie vreest impact grenscontroles met Tsjechië

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse auto-industrie vreest voor een tekort aan onderdelen nu grenscontroles tussen Duitsland en Tsjechië zijn aangescherpt. Dat zou volgens de Duitse federatie van automakers VDA het productieproces in de weg kunnen gaan zitten, zo waarschuwde de organisatie. Ook kunnen werknemers van Duitse fabrieken die in Tsjechië wonen, door de grenscontroles niet op hun werk komen.

Vanaf zondag mogen alleen inwoners van Duitsland nog de grens met Tsjechië en de Oostenrijkse regio Tirol over. Dit vanwege de besmettelijke coronavarianten die in die regio's wijdverspreid zijn.

BMW en Volkswagen hebben fabrieken in de grensregio die qua onderdelen afhankelijk zijn materialen uit voornamelijk Tsjechië. Een verstoring van de aanvoer zorgt ervoor dat productielijnen stilvallen. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten en hopen dat de onderdelen vlot de grens kunnen passeren", zei een woordvoerder van de VDA. Volgens hem kunnen grenscontroles de vrije stroom van verkeer aan de grens in de weg staan.

Er zijn uitzonderingen op de controles, onder andere voor de gezondheidszorg, logistiek en seizoenarbeiders in de landbouw. Er wordt ook gesproken over uitzonderingen voor bedrijven die afhankelijk zijn van werknemers uit Tirol of Tsjechië.