AEX zet opmars richting 700 punten voort

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index zette maandag de opmars richting de 700 punten voort. De laatste keer dat de hoofdindex die psychologische puntengrens wist te bereiken was tijdens het hoogtepunt van de internetzeepbel in 2000. De hoop op een stevig economisch herstel van de coronacrisis bleef de stemming op de wereldwijde beursvloeren ondersteunen. In Japan eindigde de Nikkei voor het eerst in ruim dertig jaar weer boven de 30.000 punten, dankzij een sterker dan verwachte groei van de op twee na grootste economie ter wereld in het vierde kwartaal.

De beurshandel begon relatief rustig aan de nieuwe week. Er stonden weinig bedrijfsresultaten op het programma en Wall Street is de hele dag gesloten vanwege President's Day. Ook in Shanghai en Hongkong waren de markten nog gesloten vanwege het Chinees Nieuwjaar.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 679,20 punten. De index sloot op 4 september 2000 op de hoogste koers ooit van 701,56 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 1015,97 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

Vivendi

De Londense FTSE-index steeg 0,9 procent. In het Verenigd Koninkrijk heeft inmiddels bijna een kwart van de bevolking de eerste prik gekregen tegen het coronavirus. Door de succesvolle vaccinatiecampagne hoopt premier Boris Johnson over een week de strenge coronamaatregelen wat te versoepelen.

In Parijs werd Vivendi 22 procent meer waard. Het Franse mediaconglomeraat is van plan om voor het einde van het jaar muziekconcern Universal Music Group (UMG) naar de beurs in Amsterdam te brengen. Universal is het muzieklabel achter popsterren als Lady Gaga, Taylor Swift en Billie Eilish. De mediagroep verkocht eind 2019 al een groot belang in UMC aan een consortium onder leiding van het Chinese internetbedrijf Tencent.

ING

ING (plus 4,9 procent) profiteerde van een adviesverhoging door Morgan Stanley en was opnieuw de sterkste stijger bij de hoofdbedrijven op het Damrak. Het aandeel steeg vrijdag al bijna 7 procent dankzij sterke resultaten van de bank. ArcelorMittal won 1,7 procent. Het staalconcern gaat voor 650 miljoen dollar aan eigen aandelen inkopen. Bij de middelgrote bedrijven klom roestvrijstaalmaker Aperam 1,5 procent door een koopadvies van AlphaValue.

De euro was 1,2142 dollar waard, tegenover 1,2127 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 2,1 procent tot 60,71 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent meer op 63,39 dollar.