Dekkingsgraad pensioenfondsen omlaag in januari, ABP uitzondering

Negatieve rendementen op beleggingen??



Wat zitten daar dan voor minkukels als alles stijgt.

Alles met voorbedachte rade.Pensioenfondsen in Nederland zijn verplicht om volgens de Eurofiele regels voorgeschreven door Brussel voor een groot deel te beleggen in Negatieve Europese Staatsobligaties.Het is werkelijk te zot voor woorden, niets meer te vertellen in eigen huis, en onze pensioenen worden subtiel steeds verder afgeroomd om de gapende gaten in Europa te dichten.Het is een bewezen feit.Aandelen leveren op lange termijn het hoogste rendement op.En juist, pensioenfondsen beleggen zelfs voor de zeer lange termijn.Maar ja, je moet geen slapende honden wakker maken.