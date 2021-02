Topeconoom Baarsma gaat leiding geven aan nieuwe CO2-divisie Rabo

quote: G.errit@ schreef op 15 februari 2021 08:47:

CO2 is een onschuldig gas, dankzij dat er meer CO2 is is er sinds 1980 2 miljoen vierkante kilometer bos bij gekomen, bomen en planten groeien beter met meer CO2, dit is ook beter voor de voedselproductie, de kassen in het westland gebruiken deze CO2, daar is een CO2 gehalte van meer dan 1400PPM dit levert een extra productie op van 10%



Onschuldig gas? Dat is maar net hoe je het bekijkt he? Als je in een tank met CO2 moet wonen is het ineens niet meer zo onschuldig. Aangezien CO2 een broeikasgas is is de extreem toegenomen hoeveelheid in de dampkring de afgelopen 50 jaar een zeer aanzienlijk probleem.