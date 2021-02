Topeconoom Baarsma gaat leiding geven aan nieuwe CO2-divisie Rabo

UTRECHT (ANP) - Barbara Baarsma gaat bij Rabobank leiding geven aan het nieuwe bedrijfsonderdeel Carbon Bank. De bank ontwikkelt met boeren de mogelijkheden voor CO2-opslag in bijvoorbeeld de bodem en is bemiddelaar tussen partijen die CO2 opslaan en bedrijven die hun uitstoot willen terugbrengen of compenseren.

Baarsma deed eerder onderzoek naar hoe goederen die op de markt niet worden geprijsd, kunnen worden voorzien van een prijskaartje. Volgens de econoom is de Carbon Bank een bank waarbij niet geld maar koolstof de valuta is. Zo is eind vorige maand al een bos-landbouwproject in Afrikaanse landen gelanceerd. Daarbij planten boeren bomen, die vanaf 2025 goed zijn voor de opslag van CO2. De opslagcapaciteit wordt door de boeren doorverkocht aan bedrijven, die daarmee hun CO2-uitstoot kunnen compenseren. De boeren kunnen op termijn zowel geld verdienen met deze 'CO2-uitruil', als met de fruitoogst van deze bomen.

Sinds 1 januari 2019 werkte Baarsma als directievoorzitter van Rabobank Amsterdam. Wie haar gaat vervangen is nog niet bekend. Eerder was Baarsma, die sinds 2016 bij Rabobank werkt, directeur Kennisontwikkeling bij de bank en eindverantwoordelijk voor Rabo Research.