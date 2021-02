Import van avocado's groeide in 2020 met bijna 20 procent

DEN HAAG (ANP) - Avocado's zijn afgelopen jaar populairder geworden in Nederland. De import van het fruit steeg in 2020 met 19 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het overgrote deel is bestemd voor de export naar andere landen in de Europese Unie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de ingevoerde avocado's is ongeveer 9 procent bestemd voor het binnenland. Volgens het CBS ontwikkelt Nederland zich steeds meer als toegangspoort van Europa voor avocado's. Nederland importeert bijna twee op de drie avocado's uit niet-EU-landen voor de export naar andere landen in de EU. "De import en export van avocado’s is een logistieke specialisatie van Nederland geworden", aldus het CBS. Nederland is na de Verenigde Staten de grootste importeur van avocado's ter wereld.

De Nederlandse import van avocado's bedroeg vorig jaar 415 miljoen kilo. De totale waarde was voor het eerst meer dan een miljard euro en het was het hoogste invoerbedrag van alle fruitsoorten. Naar schatting wordt er jaarlijks per hoofd van de Nederlandse bevolking 2,2 kilo avocado's gegeten.