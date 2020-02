VS verhogen importheffing op Europese vliegtuigen

3 maal raden,wat die uitspraak over subsidie aan boeing word;2x zoveel subsidie,dan de euro sub aan airbus,voorlopig vliegen die veilig en goed en het is wel heel bijzonder,dat boeing nu dat probleem met die duiktuigen nog steeds niet hebben opgelost,dat pleit bepaalt niet voor de kwaliteit van die ameriklaanse troep,kwalitatief is tesla ook een drama,als eindelijk die euro elektriks komen gaan ook zij voor gaas!!

Het leek weer een superweek te gaan worden,maar mijn lievelingetje werd heel nukkig op de valentijnsdag,in 1 keer de halve weekwinst weg!

Dat komt natuurlijk doordat er weer poep aan de chinese knikker is,ze rekenden zich rijk rondom corona,maar nieuwe onderzoek methoden lieten toch een minder gunstig beeld zien,daar kwam ook nieuw gezeur richting huawei bij,gevolg 1 van de eerste aandelen,die de vuilbak in gaan zijn besies,maar je weet het; buy the dip,bij de vorige dip knalde besi van 34,50 naar 32,80,jan kocht natuurlijk bij en dat bleek niet zo dom,als rechtgeaarde recyclingman,ga ik die gebutste besies,maar weer aan een mildere prijs uit de vuilbak halen,dat is bijna altijd een succes,ik wilde juist mijn super lievelingetje 2 bossen mooie zeldzame dure groene rozen geven,dat gaat nu niet,nu moet hij tevreden zijn met 1 bos,aperammetje,mijn secund lievelingetje krijgt trouwers ook 1 bos,want die blijft profiteren van het china drama en springt zorgvuldig om met ons kostbare klimaat,ondanks het vuilbak drama,versloeg ik toch nog het aexje,die ging +2,1% ik haalde +2,4% binnen,vandaag,maar eens beginnen aan een uitermate dom karwei;spitten,hoe harder je werkt,hoe meer je achteruit boert!en toch komt het goed als je volhoud!!

Morgen op bezoek bij een oud herder met een valentijn naam;Rooseboom,hij is een boerenzoon,dus heeft hij er verstand van,om dat aloude schatrijke WOORD,zeer veel vruchten te doen dragen,tot eer van het ALLERHOOGSTE en EEUWIG GOED!!

Maandag hoop ik dat de chineesjes eerlijk met hun cijfers omgaan,want;eerlijk duurt het langst!!SJALOOM!!!