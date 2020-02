VS verhogen importheffing op Europese vliegtuigen

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: Europa, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De Verenigde Staten verhogen de importheffing op vliegtuigen van Europese makelij. Het nieuwe tarief van 15 procent gaat op 18 maart in, meldt de Amerikaanse handelsvertegenwoordiging USTR. Nu geldt nog een importheffing van 10 procent.

Het importtarief maakt deel uit van de represaillemaatregelen die de VS hebben genomen vanwege illegale Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) bepaalde vorig jaar dat Washington 7,5 miljard dollar aan strafheffingen mag opleggen aan Europese goederen, omdat de EU heeft nagelaten illegale subsidies aan Airbus stop te zetten.

De vliegtuigbouwer zegt in een verklaring dat het hogere tarief vooral Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zal raken. Die kampen namelijk met een tekort aan toestellen. Airbus hoopt dat de USTR van gedachte verandert.

Kaas

Na het oordeel van de WTO kwam Washington in oktober met een lijst van Europese goederen die heffingen opgelegd worden. Onder meer vliegtuigen, kaas, wijn en whiskey worden sindsdien extra belast. De lijst wordt nu op een aantal punten aangepast. Door tarieven te wijzigen en steeds andere producten heffingen op te leggen, willen de Amerikanen Europa extra schaden en exporteurs onzeker maken.

De ruzie tussen de VS en de EU over subsidies voor vliegtuigbouwers loopt al meer dan tien jaar. Dit jaar doet de WTO uitspraak in een door de EU aangespannen zaak over Amerikaanse staatssteun voor Airbus-rivaal Boeing.