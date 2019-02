Wall Street hoger door handelshoop

Hoop is altijd een slechte raadgever. Vanmorgen vroeg technisch gezien had de Dow moeten dalen (futures rond 07.00 uur vanochtend vroeg). Als een patroon aangeeft dalen, grijpt het Protection Plunge Team in,om dat patroon te niet te doen. Manipulatie ten top. En... Goud zal heus niet verder stijgen hoor. Wat je eigenlijk moet doen long gaan op het moment dat je denkt dat je short moet gaan ( PPT helpt je dan wel een handje) Het is me vandaag weer gelukt. Vorige maand ook. Maar eens zal het PPT toch falen. Overigens brokers kunnen er ook van. Advies; leg nooit en stop loss vast. Ze ruiken je ...en je ligt eruit