Stern praat met ALD over leaseportefeuille

AMSTERDAM (AFN) - Autobedrijf Stern Groep is in exclusieve onderhandelingen met leasemaatschappij ALD Automotive Nederland over de verkoop van aandelen in SternLease. Dat maakte Stern vrijdag na het slot van de beurshandel in Amsterdam bekend.

In december kondigde Stern aan de leaseportefeuille te willen verkopen omdat de groei achterblijft bij andere onderdelen. Stern ziet grote voordelen van een intensieve samenwerking met een strategische partner in leasing die belang heeft bij een dealergroep met een aanzienlijk netwerk van vestigingen, veel toonaangevende merken en direct contact met een grote klantengroep.

Tegelijkertijd wordt onderhandeld over een lange termijn strategische partnerovereenkomst. Inzet van de onderhandeling is dat Stern via het eigen dealernetwerk leasecontracten aanbrengt bij ALD en dat Stern als voorkeurspartner kan rekenen op het leveren van auto’s en het onderhouden, repareren, herstellen en het inzetten daarvan voor vervangend vervoer.