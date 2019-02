Dat is goed nieuws! 28 juni 2017 sloot ABN een soortgelijke deal met cumberland voor 200 miljoen. Door deze leningen in één keer te kunnen verkopen, kon ABN Amro destijds het vrijgekomen kapitaal gebruiken voor het verstrekken van nieuwe leningen aan andere ondernemingen. Dit verlaagt risico en vehoogt profit op langere termijn.

Het aandeel is in die periode na 28 juni 2017 van 22,94 (op 28 Juli ‘17) opgelopen naar 28,35 in januari 2018...

Mooi in lijn met mijn persoonlijke koersdoel van 25 euro dit jaar