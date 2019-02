Retail Estates wil dividend verhogen

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: dividend

TERNAT (AFN) - Het Belgische Retail Estates is van plan zijn dividend te verhogen. De prognose voor de dividenduitkering gaat van 3,80 euro per aandeel naar 4,25 euro per aandeel. Dat meldde het in Brussel en Amsterdam genoteerde bedrijf vrijdag nabeurs.

Dat zou een verhoging van het dividend ten opzichte van het voorgaande boekjaar met ruim 18 procent zijn. Retail Estates is van plan om de aandeelhouders bij de uitbetaling van het dividend een keuzedividend aan te bieden.

Het bedrijf wijst daarbij op de groei in het EPRA-resultaat in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar. Dat resultaat steeg met bijna 31 procent tot 44,3 miljoen euro, ofwel 3,95 euro per aandeel. Het netto huurresultaat nam met meer dan 25 procent toe tot 69,5 miljoen euro.

De waarde van de vastgoedportefeuille lag eind december op meer dan 1,5 miljard euro. Dat is een stijging van bijna 13 procent, vrijwel volledig te danken aan investeringen in de voorbije periode.