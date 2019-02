Trump roept noodtoestand uit voor bouw muur

Die dikbetaalde democraten die roepen dat er geen muur moet komen...wonen zelf in een groot huis met een groot hek eromheen... eigenlijk best dubbel:)

Ik ben VOOR een enorme STALEN muur..liefst in 2 voud (Just in case)..en hij kan me niet hoog en lang genoeg zijn...liefst ook ver de oceaan in want stel dat ze eromheen zwemmen..maar misschien ben ik niet helemaal objectief aangezien ik staalaandelen heb??