Industrie New York groeit weer harder

Gepubliceerd op | Views: 436

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De industriële bedrijvigheid in en rond New York is deze maand sterker gegroeid dan een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Federal Reserve Bank van New York.

De zogeheten Empire State-index, die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam voor februari uit op 8,8, tegen 3,9 in januari toen de groei flink afzwakte. Economen voorzagen voor deze maand gemiddeld een stand van 7.