'Solide halfjaar onvoldoende voor Acomo'

AMSTERDAM (AFN) - De solide prestaties van Amsterdam Commodities (Acomo) in de tweede jaarhelft waren niet genoeg om de mindere over de eerste zes maanden volledig te maskeren. Dat schrijven kenners van ING in een rapport over de handelaar in thee, specerijen en noten.

,,Misschien waren wij wel gek (nuts)", doelt ING op de eigen ,,optimistische" prognose van de omzet voor Acomo die duidelijk hoger lag dan de gemiddelde consensus. De jaaromzet van Acomo viel 1,3 procent lager uit. Daarmee presteerde de handelaar beter dan de gemiddelde verwachting maar 4 procent lager dan de ING-voorspelling.

ING bestempelt het jaar van Acomo in zijn geheel als teleurstellend, vooral als gevolg van de prijsdalingen voor grondstoffen in bepaalde productcategorieën waaronder peper en gedroogde kokosnoot.

Acomo zelf geeft geen prognose af voor het lopende boekjaar, maar meldde wel dat het momentum van de tweede jaarhelft zich doorzet in de eerste helft van dit jaar. Daarmee zal Acomo naar verwachting beter gaan presteren ten opzichte van de zwakke eerste jaarhelft van 2018, aldus ING.

De bank houdt vast aan zijn koopadvies op Acomo met een koersdoel van 25,68 euro. Het aandeel Acomo noteerde vrijdag omstreeks 09.45 uur 2,6 procent lager op 18,86 euro.