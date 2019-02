Gepubliceerd op | Views: 972 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten die Brunel vrijdagochtend presenteerde geven een gemengd beeld. Dat concludeert een analist van KBC Securities.

De detacheerder zag de omzet in het laatste kwartaal van 2018 stijgen met 16 procent tot 245 miljoen euro. De brutowinst (ebit) steeg op jaarbasis met 69 procent tot 10,7 miljoen euro. De winstmarge ging van 3 procent naar 4,4 procent. Over heel het jaar kwamen de opbrengsten uit op 915 miljoen euro en de brutowinst op 34,1 miljoen euro, waarvan dat laatste wat tegenviel.

Ook leek de toelichting van Brunel over de verwachtingen voor 2019 volgens de marktkenner van KBC wat voorzichtig verwoord. KBC hanteert een hold-advies op Brunel met een koersdoel van 16 euro per aandeel.

ING is iets positiever. De bank spreekt van solide resultaten over het vierde kwartaal die in lijn zijn met de verwachtingen. Voor 2019 voorzien de analisten ,,sterke groeitrends''. Bij ING staat het advies al een tijdje op buy, met een koersdoel van 16,25 euro.

Brunel noteerde omstreeks 09.45 uur 5,1 procent hoger op 13,51 euro.