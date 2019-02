KLM bekijkt chroom-6-blootstelling personeel

Gepubliceerd op | Views: 455 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTELVEEN (AFN) - Luchtvaartmaatschappij KLM gaat individuele medewerkers onderzoeken op blootstelling aan chroom-6. Dat schrijft de onderneming in een reactie op een eis om openheid van de vakbond FNV. Betrokken medewerkers werkten in het Regional Jet Center (RJC) op Schiphol waar vliegtuigen van onder meer Martinair en Cityhopper werden geschuurd.

De bond schermde met een rapport uit 2016 waaruit zou zijn gebleken dat personeel bij het RJC mogelijk was blootgesteld aan chroom-6. KLM stelt dat dat rapport alleen het algemene risico beschrijft dat er te veel chroom-6 in de werkplaats was, maar tekent aan dat de resultaten wel zijn gedeeld met de medewerkers. Het rapport is niet in zijn geheel vrijgegeven, omdat KLM bang was dat er dan onterechte onrust zou ontstaan.

Naar aanleiding van de resultaten gaat KLM nu het personeel verder onderzoeken. Die onderzoeken beginnen in maart. Om hoeveel mensen het gaat, kan KLM nog niet zeggen. Wel geeft de luchtvaartmaatschappij aan dat het personeel in een vijftal functies van twee werkplaatsen van het RJC worden onderzocht. Dat aantal functies kan nog worden uitgebreid als KLM dat nodig acht.

Kans op blootstelling verkleinen

KLM wijst er verder op dat chroom-6, een kankerverwekkende stof, nog niet uit te bannen is in de luchtvaart. De luchtvaartmaatschappij zegt wel maatregelen te hebben genomen om de kans op blootstelling zo klein mogelijk te maken.

Eerder bleek dat verf met chroom-6 was gebruikt bij onder meer de NS en Defensie. Medewerkers van een NS-werkplaats in Tilburg kregen eerder deze maand een schadevergoeding als gevolg van hun blootstelling aan het spul.