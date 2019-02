Stroomprijs geeft EDF duwtje in de rug

Gepubliceerd op | Views: 323

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse elektriciteitsbedrijf Electricité de France (EDF) heeft afgelopen jaar het resultaat verbeterd. Voor dit jaar verwacht de onderneming, die voor 84 in handen is van de Franse staat, dat die trend doorzet. Onder meer de nucleaire krachtcentrales in Frankrijk draaiden goed. Ook kostenbesparingen en hogere elektriciteitsprijzen zorgden voor extra wind in de rug bij EDF.

EDF heeft de afgelopen jaren last gehad van nieuwe regels voor de Franse elektriciteitsmarkt. Daardoor had het bedrijf moeite om onderhoud van de centrales en nieuwe projecten te financieren. EDF moest als gevolg van die regels in de kosten snijden en nieuwe aandelen uitgeven. Bovendien verkocht het nutsbedrijf sinds 2015 ongeveer 10 miljard euro aan bezittingen. Voor dit jaar en volgend jaar wil EDF nog eens 2 miljard tot 3 miljard euro aan bezittingen te gelde maken.

Een nieuwe uitdaging voor EDF is een verlaging van de mate waarin de Franse energiemarkt drijft op stroom uit kerncentrales. De Franse overheid heeft topman Jean-Bernard Lévy van het nutsbedrijf gevraagd om voorstellen te doen hoe EDF zijn eigen structuur aan kan passen om daarmee om te gaan.

Het bedrijfsresultaat van EDF kwam vorig jaar uit op een kleine 15,3 miljard euro, een stijging van 11 procent ten opzichte van een jaar eerder. Voor dit jaar verwacht EDF een verdere stijging tot 15,3 miljard en 16 miljard euro.