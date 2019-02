Gepubliceerd op | Views: 796 | Onderwerpen: autoindustrie

DEARBORN (AFN) - De Amerikaanse en Duitse autofabrikanten Ford en Volkswagen (VW) naderen een akkoord over een samenwerking op het vlak van zelfrijdende auto's. De nu al door Ford gesteunde start-up op dat vlak Argo AI zou dan zo'n 4 miljard dollar waard zijn, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

In januari sloten Ford en VW al een deal voor samenwerking op het vlak van bedrijfsauto's. In 2023 zou de samenwerking voor beide bedrijven al bij moeten dragen aan de winst. In januari werd ook al een voorlopig akkoord gesloten over samenwerking aan elektrische auto's en zelfstandig rijden.

De uitwerking van die deal moet leiden tot een grote speler op het vlak van zelfrijdende auto's die de strijd aan kan gaan met Google-zusterbedrijf Waymo en een vergelijkbaar project van General Motors (GM) onder de naam Cruise. De ontwikkelingskosten voor de nieuwe technologie zijn hoog. Om die reden zijn schaalvergroting en samenwerkingen dus logisch. Een definitief akkoord wordt ergens in de komende maanden verwacht.