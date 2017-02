Kraft Heinz krikt winst flink op

Gepubliceerd op | Views: 78

PITTSBURGH (AFN) - Kraft Heinz heeft zijn winst in het laatste kwartaal van 2016 flink opgeschroefd. De voedingsmiddelengigant profiteerde van een uitgebreid kostenbesparingsprogramma.

Kraft Heinz schroefde zijn winst in de afgelopen drie maanden op tot 944 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog 285 miljoen dollar. Aangepast voor eenmalige posten realiseerde Kraft Heinz een winst per aandeel van 0,91 dollar. Analisten rekenden in doorsnee op 0,87 dollar per aandeel.

De kwartaalomzet van Kraft Heinz kwam uit op een kleine 6,9 miljard dollar. Dit betekende een lichte daling ten opzichte van de 7,1 miljard dollar een jaar eerder. Het verschil van 3,7 procent was voornamelijk toe te schrijven aan de extra werkweek in het laatste kwartaal van een jaar eerder. Op vergelijkbare basis steeg de omzet met 1,6 procent.