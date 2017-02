In het verleden heb ik wel eens leuk verdiend met dit aandeel,maar helaas ook wel eens wat verloren,het is vaak hollen of stil staan.

Vandaag zat ik er lelijk naast,dsm werd met toch wel aardige cijfers lelijk afgestraft en wessanen liet ook geen onaardige cijfers zien,maar moest heel diep door het putje.

Wat de winnaars betreft zetten de analisten ons compleet op het verkeerde been!zowel abn,als ook heineken kregen een zeer magere previeuw en kwamen vervolgens met prachtige cijfers,bedankt lummels!!

Mijn oude lievelingetjes de metalino's zorgden er voor dat ik de beursdag toch nog lichtgroen af kon sluiten.

Randstad viel helaas na een opwaardering als een blok naar beneden.

Voor morgen beviel me geen 1cijferaar,dus houd ik me maar eens mak.

Vandaag zijn we de groentetuin gaan spitten,dat is een verschrikkelijk dom werk,hoe harder je werkt,hoe meer je achteruit boert!!

Hopenlijk boeren we morgen weer stevig vooruit!! Gaan we de 500 halen???,geluk!!