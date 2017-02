'AkzoNobel draait minder dan verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 91

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel heeft vorig kwartaal minder gepresteerd dan verwacht. Dat concludeerden analisten woensdag.

Het verf- en chemiebedrijf zag het bedrijfsresultaat (ebit) in de laatste drie maanden van vorig jaar met 12 procent dalen naar 235 miljoen euro, waar in de markt op 247 miljoen euro werd gerekend. De omzet en nettowinst voldeden min of meer aan de verwachtingen.

Akzo kwam wel met de meest positieve prognoses in jaren, stelden analisten van Bernstein. Akzo gaf daarbij aan verbetering te verwachten in Europa, Noord-Amerika en Azië in 2017, terwijl de moeilijke omstandigheden in Latijns-Amerika waarschijnlijk niet verder zullen verslechteren.

Advies verlaagd

KBC Securities verlaagde op basis van de resultaten zijn advies voor het aandeel AkzoNobel van buy naar accumulate. Bernstein bleef positief over het aandeel, dat onveranderd het predicaat outperform kreeg.

AkzoNobel opende de handelsdag als grootste verliezer van de positieve AEX-index. Het aandeel stond na een klein kwartier handel 4,4 procent in de min op 61,59 euro.