Stabiele winst Wessanen bij hogere omzet

AMSTERDAM (AFN) - Voedingsmiddelenbedrijf Wessanen heeft de omzet in het vierde kwartaal met 9,6 procent zien oplopen tot 147 miljoen euro. Het voor eenmalige posten geschoonde bedrijfsresultaat (ebite) was met 6,2 miljoen euro in lijn met dat van een jaar eerder.

Dat maakte het moederbedrijf van onder meer Zonnatura woensdag bekend. Dat de operationele winst niet mee steeg met de omzet, komt volgens de onderneming met name door gestegen marketingkosten.

Het bedrijf kon afgelopen jaar profiteren van een aanhoudend groeiende vraag naar duurzame voeding in Europa. Wel verschilde de ontwikkeling sterk per land. Zo liep de marktgroei in Frankrijk en Spanje in de dubbele cijfers, in de Duitsland was die een stuk gematigder.

Meevallers

Waar een jaar eerder nog een nettowinst werd behaald van ruim 15 miljoen euro, resteerde ditmaal onder de streep slechts een half miljoen euro. Dat heeft onder meer te maken met de kosten van herstructureringsmaatregelen in met name Duitsland. Bovendien werden een jaar eerder nog een paar meevallers geboekt.

Over heel 2016 zag Wessanen de opbrengsten met 9 procent stijgen tot 570 miljoen euro. Daarbij waren de eigen merken goed voor een groei op eigen kracht van 8,5 procent. De nettowinst ging wel met meer dan een derde omlaag naar 23 miljoen euro.

Wessanen verwacht dat het geschoonde bedrijfsresultaat, dat over heel 2016 licht daalde naar 35 miljoen euro, dit jaar weer zal stijgen. De omzet neemt volgens het bedrijf met een laag dubbelcijferig percentage toe, terwijl de marge oploopt van 7,2 naar minstens 8 procent.