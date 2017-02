Handelsinkomsten Flow Traders omhoog

Gepubliceerd op | Views: 208

AMSTERDAM (AFN) - Flow Traders heeft de handelsinkomsten in het vierde kwartaal flink zien groeien ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat meldde de beursintermediair woensdag, waarbij het sprak van het beste kwartaal ooit.

De handelsinkomsten kwamen uit op 69 miljoen euro, van 49 miljoen euro in het derde kwartaal. Over heel 2016 bedroegen deze inkomsten 250 miljoen euro. Dat bedrag is wel flink lager dan een jaar eerder, maar destijds werden kosten voor de beursgang gemaakt.

Flow Traders zette een kwartaalwinst in de boeken van 25 miljoen euro. De jaarwinst kwam uit op 92 miljoen euro.

De onderneming stelt een slotdividend voor van 0,70 euro, waarmee het totaaldividend over het afgelopen jaar uitkomt van 1,25 euro. Dit jaar wil Flow Traders als onderdeel van zijn groeistrategie een nieuw kantoor openen in Hongkong.