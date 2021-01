Grote banken omlaag op roodgekleurd Wall Street

Abn mee omlaag getrokken door deze dalingen van Wells en Citi.



Maar is de afgelopen ruim 2 maanden nauwelijks mee omhoog gegaan.



Ondanks de daling van vandaag van wells en citi staan beide aandelen 50% hoger dan begin november, toe de rotatie begon, al zorgt steeds nieuw geld ook voor genoeg geld voor tech om nog hoger te gaan en zijn er ook nog steeds duidelijke risk on dagen waar alle lucht nog wat verder wordt opgeblazen.



ABN in die tijd van 7 naar vandaag slot 8.62 en geen 10.50.



En dat omdat het aandeel uninvetable wordt verklaard omdat ze de komende 9 maanden en de verwachting van analisten is zelfs ook niet in q4 als dat al mag van de ecb dictators.



Maar het gaat natuurlijk gebeuren en ondertussen wordt het plan van de nieuwe CEO uitgewerkt en gaat er vanzelf een periode van terug laten vloeien van overtollig kapitaal komen door normaal dividend, evt speciaal dividend en met deze koers natuurlijk nog liever aandelen inkopen.

En overtollig kapitaal is er al en zal ondanks een beperkte winst in 2021 door nog meer reserveringen door de verlengde lockdown (eigen aanname) en de kosten die voor de baten uit gaan van de acties van de nieuwe CEO alleen nog maar verder toenemen en met de afname van het corporate boek en daarmee de risicos kan de aan te houden capital marge tov de eis ook omlaag en zal deze nog steeds hoger zijn dan bij ING en is er nog meer vrij kapitaal.



Dat je er even op moet wachten is toch geen reden om tegen deze koersen niet flink in te kopen in afwachting van.



Disclaimer; overwogen long.