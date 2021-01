'Verkoop games en spelcomputers in VS naar record door corona'

NEW YORK (ANP/AFP) - De verkoop van videogames, spelcomputers en accessoires in de Verenigde Staten is vorig jaar naar een recordniveau gestegen omdat mensen vertier zochten terwijl ze aan huis waren gekluisterd door de coronapandemie. Volgens marktonderzoeker NPD werd in 2020 voor een bedrag van 56,9 miljard dollar, omgerekend 47 miljard euro, uitgegeven door Amerikanen aan games en consoles.

Dat is een stijging van 27 procent ten opzichte van 2019. Daarvan werd 7,7 miljard dollar gespendeerd in december vanwege de feestdagen, het hoogste bedrag ooit en een kwart meer dan een jaar eerder. In de cijfers zijn uitgaven aan games op smartphones niet meegerekend.

De best verkochte spelcomputer in de VS was afgelopen jaar de Nintendo Switch, gevolgd door de PlayStation 5 van Sony die in november werd uitgebracht. Die maand kwam ook de nieuwste Xbox van Microsoft op de markt. Het best verkochte spel was Call of Duty: Black Ops - Cold War, aldus de onderzoekers.