Boze brief Schotse vissers aan premier Johnson over brexitdeal

LONDEN (ANP/DPA/RTR) - Schotse vissers hebben een boze brief gestuurd aan de Britse premier Boris Johnson waarin zij klagen over de brexitdeal die het Verenigd Koninkrijk heeft gesloten met de Europese Unie. Door die overeenkomst zijn er veel meer grensformaliteiten bijgekomen waardoor de export van Schotse vis naar de EU veel vertraging oploopt en partijen vis zelfs verrotten.

Ook staan de prijzen van Schotse vis zwaar onder druk omdat wanhopige vissers hun vangst tegen dumpprijzen proberen te verkopen voordat die verrot. De industrie heeft nu te maken met het slechtst mogelijke scenario, zegt het hoofd van de Schotse vissersfederatie in de brief. Volgens haar is de financiële schade enorm en liggen veel boten in de haven. Vissers uit Schotland maken zich nu grote zorgen over de toekomst, aldus de belangenorganisatie.

Sommige Schotse vissers gaan nu zelfs vissen in de wateren van Denemarken omdat vis dan direct via de weg kan worden vervoerd naar bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje, zonder bureaucratische rompslomp aan de grens. Op die manier kunnen Schotse vissers nog goede prijzen krijgen. Kopers op het Europese vasteland willen zo vers mogelijke vis of zeevruchten en wijzen partijen af als die niet vers genoeg meer is.

In de brexitdeal werden vangstquota's afgesproken voor vissers uit de EU in Britse wateren. Maar volgens de Schotse vissersfederatie hebben zij nog steeds volledige en ongehinderde toegang tot Britse wateren. Deze week dreigden Schotse vissers verrotte vis en zeevruchten te dumpen bij het parlement in Londen uit frustratie. Visserij was een van de grootste struikelblokken in de brexitonderhandelingen.