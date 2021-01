Grote Amerikaanse bank geeft deel stroppenpot vrij

NEW YORK (ANP/RTR) - Een deel van het geld dat de grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase apart had gezet wegens de coronacrisis, kan al weer worden vrijgegeven. Volgens het financiële concern is er vanwege alle steun van overheden en centrale banken en de start van vaccinatieprogramma's iets minder geld nodig om eventuele kredietverliezen op te vangen.

Per saldo heeft JPMorgan 2,9 miljard dollar uit zijn stroppenpot gehaald. Daardoor is de kwartaalwinst van de bank flink gestegen. Onder de streep hield JPMorgan over de laatste drie maanden van vorig jaar meer dan 12,1 miljard dollar over. In dezelfde periode in 2019 ging nog een winst van 8,5 miljard dollar in de boeken.

Topman Jamie Dimon geeft aan dat zijn bank nog altijd meer dan 30 miljard dollar heeft klaarstaan voor het geval bepaalde leningen vanwege de economische malaise nooit meer worden terugbetaald. Hij benadrukt dat dit erg veel is en tevens een goede weerspiegeling van de huidige onzekere situatie.

Ook de grote Nederlandse banken hebben afgelopen jaar veel geld in hun stroppenpot gestopt. Door de crisis verslechterden hun resultaten in rap tempo. ING en ABN AMRO hebben ook flinke banenreducties aangekondigd, al stonden die ingrepen volgens de banken deels los van de virusuitbraak. Volgende maand komen de banken in Nederland met hun jaarcijfers naar buiten. Dan moet blijken of het hier ook al mogelijk is om kredietvoorzieningen vrij te geven.