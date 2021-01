Aanleg gaspijp Nord Stream 2 mag doorgaan in Duitse wateren

Ik vul even aan waar het artikel volledig aan voorbij gaat: Duitsland heeft vrijwillig besloten zichzelf afhankelijk te maken van Rusland voor 65 % van haar energie behoefte.



In plaats van meerderheid kern energie zijn ze overgegaan op meerderheid Russisch gas.



Rusland krijgt gratis van Duitsland een knop, waarmee ze Duitsland letterlijk "uit" kunnen zetten. Sterker nog: Duitsland geeft Rusland er geld voor.



Het domste, op 1 na duurste (en niet zo schone) energiebeleid ter wereld: Duitsland.





De komende jaren zullen we dus "plotseling" heel wat minder "Russische hackers" en "Putin bad" verhalen lezen in de kranten.