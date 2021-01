Ondanks 'constructief' overleg aardappelenberg voor CBL-kantoor

quote: koekwous schreef op 15 januari 2021 11:14:

De supermarkt overslaan en rechtstreeks bij de boer kopen. In een raar systeem leven we eigenlijk. Een boer kweekt en managers en aandeelhouders die amper weten hoe een aardappel eruit ziet worden rijk van hun geploeter

Met boeren hoef je geen medelijden te hebben; ze zijn de grootste steuntrekkers sinds WO II. (zowel in Nederland als door de EU)Toen was het idee subsidie om zelfvoorzienend te worden en nu exporteren we varkens tot in Azie.Als de prijzen te laag zijn, worden ze kunstmatig verhoogd en als het bedrijf slecht loopt dan worden ze uitgekocht.