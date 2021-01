'Veel hypotheekaanbieders verlagen rente opnieuw'

quote: FlashHenk schreef op 15 januari 2021 11:09:

[...]



Wat een lariekoek. Die statushouders gaan de huurmarkt in.

[...]Wat een lariekoek. Die statushouders gaan de huurmarkt in.

Ja met een urgentie verklaring en daarom komt bv. de NL jeugd niet aan bod. Jarenlang staan ze ingeschreven, en alle urgentie verklaringen gaan voor. Blijven vervolgens lang thuis wonen, sparen sparen tot ze of in de vrije sector kunnen huren (veel hoger) of kunnen kopen. Dus aan de onderkant gaat het al mis. En de doorstromers uit bv. diezelfde vrije huursector die als starter een huis willen kopen, komen terecht op een veel te kleine markt (schaarste) en daar begint al de scheefgroei. Starters op de koopmarkt moeten steeds meer betalen puur door schaarste en echt niet alleen omdat de rente laag is. Het is gewoon overheidsmismanagement. Maar als je hier iets negatiefs over ambtenaren zegt, of het woord asielzoeker gebruikt enz. De waarheid mag gewoon niet of amper meer gezegd worden. Dan ben je racist of je bent een soort complotgekkie. Let maar op, dit alles is een inleiding tot The Great Reset. Zie wat bv. BTC Babe Lagarde (ECB) onlangs weer zei. De grote reset komt eerder dan verwacht, let maar op. Ze willen alles controleren, sturen en jaja een ieder is al of wordt steeds meer tot (loon)slaaf gemaakt. De slavernij is nog nooit zo groot geweest, en heeft niets met kleur, ras of religie te maken. Ik ben absoluut geen racist, maar wel realist.