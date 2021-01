Franse regering 'definitief' tegen Canadese overname Carrefour

Dit is dus de voornaamste reden waarom ik niet in Franse aandelen beleg. De overheidsbemoeienis is er te groot wat ik trouwens schandalig vind in dit geval. Carrefour is gewoon een van de vele supermarktketens in Frankrijk en de Fransen zullen echt niet verhongeren zonder Carrefour. Het hoofdkantoor met de goedbetaalde jobs zou natuurlijk verdwijnen, maar dat is toch gewoon een consequentie van de vrije-markteconomie?



Wat zou ik het fijn vinden als de Fransen eens een koekje van eigen deeg kregen (als de Sahellanden eens geen mijnbouwlicensies aan Franse bedrijven zouden verkopen bijvoorbeeld), dan zouden ze wel eens minder hoog van de toren blazen.