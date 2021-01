Financieel debacle dwingt Vestia jaren na dato tot opsplitsing

Ernstig zieke Vestia-topman Erik Staal twee jaar de cel in



De rechtbank in Rotterdam heeft Erik Staal, oud-topman van woningcorporatie Vestia, veroordeeld tot 24 maanden cel. Twee weken geleden had de officier van justitie nog een langere straf geëist: drieënhalf jaar onvoorwaardelijk. De rechter acht bewezen dat Staal zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte, verduistering, diefstal en witwassen.

Sander van Mersbergen 05-03-20, 13:28 Laatste update: 16:15



Als bestuurder van de stichting HASA, die als doel had woningen te bieden aan de allerarmsten in Zuid-Afrika, maakte Staal zich in een tijdsbestek van ongeveer tien jaar schuldig aan de verduistering van in totaal ruim 1,7 miljoen euro. Hij besteedde dat geld aan allerlei privézaken.



Zo betaalde de gewezen directeur met het geld van HASA, dat voornamelijk van Vestia afkomstig was, luxe safari’s, het onderhoud van zijn zwembad, verbouwingen, vakanties en vliegtickets. Ook een bezoekje met familie aan de musical The Lion King in Londen werd ermee bekostigd, net als kledingaankopen bij de Zara tijdens die trip. ,,Staal zat tien jaar lang met zijn vingers in de suikerpot”, stelde de officier van justitie twee weken geleden.



Staal zat tien jaar lang met zijn vingers in de suikerpot

Officier van Justitie



,,De verdachte heeft hiermee niet alleen financiële schade toegebracht aan de Stichting HASA, maar ook het vertrouwen dat gesteld moet kunnen worden in personen die als beheerder van een stichting optreden, in ernstige mate geschonden”, stelt de rechter.



Staal werd door de rechter ook schuldig bevonden aan diefstal van spullen bij de Hornbach in Nieuwerkerk aan den IJssel. De oud-topman stal er een paar handschoenen, twee slijpschijven, contactdozen en ledlampen. Hij nam de spullen uit de verpakking en stopte ze in zijn achterzak, omdat hij op dat moment niet genoeg geld tot zijn beschikking had. Een onbegrijpelijke daad, zeiden zowel de officier van justitie als de advocaat van Staal twee weken terug, tijdens de behandeling van zijn zaak.

Ernstig ziek



Bij het bepalen van de hoogte van de straf hield de rechtbank er rekening mee dat Staal uit eigen beweging ruim 2,4 miljoen euro heeft terugbetaald aan HASA. Ook werd er in de strafmaat rekening mee gehouden dat Staal, die ernstig ziek is, tijdens de zitting openheid van zaken heeft gegeven en schoon schip heeft willen maken.



Toch was een onvoorwaardelijke straf op zijn plaats, oordeelde de rechter. ‘Vooral vanwege de ernst van de feiten vindt de rechtbank een kortere gevangenisstraf dan die zij heeft opgelegd niet passend.’