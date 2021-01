Chinese smartphonemaker Xiaomi keldert in Hongkong

TOKIO (ANP) - De Chinese smartphonemaker Xiaomi ging vrijdag hard onderuit op de beurs in Hongkong. De Trump-regering zette het bedrijf op een zwarte lijst vanwege te nauwe banden met het Chinese leger. De aandelenbeurzen in de Aziatische regio lieten overwegend verliezen zien. Beleggers verwerkten de plannen van aankomend president Joe Biden voor een steunpakket van 1,9 biljoen dollar voor de Amerikaanse economie. Daarnaast werd uitgekeken naar de resultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan, Citigroup en Wells Fargo die later op de dag naar buiten komen.

In Hongkong raakte Xiaomi 11 procent kwijt en noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent lager. De hoofdindex in Shanghai daalde 0,4 procent door de zorgen over de stijging van het aantal coronabesmettingen in het land. In China zitten meer dan 28 miljoen mensen in een lockdown, na de sterkste toename van het aantal coronagevallen in meer dan tien maanden.

De Nikkei in Tokio ging met een verlies van 0,6 procent het weekeinde in op 28.519,18 punten. De Japanse hoofdindex won deze week 1,4 procent. Canon dikte 8 procent aan. Het Japanse technologieconcern verhoogde zijn winstverwachting voor het jaar dankzij een sterke vraag naar zijn nieuwe camera's en inkjetprinters. De Japanse chipbedrijven Tokyo Electron en Advantest profiteerden van de sterke resultaten en vooruitzichten van de Taiwanese chipfabrikant TSMC, die donderdag al naar buiten kwamen.

De Kospi in Seoul zakte 1,5 procent. De Zuid-Koreaanse centrale bank hield de rente ongewijzigd. Gouverneur Lee Ju-yeol van de Bank of Korea uitte daarbij zijn zorgen over de sterke stijging van de aandelenkoersen in het land die volgens hem worden aangedreven door investeringen met geleend geld.