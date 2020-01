Euronext rondt overname Nord Pool af

Gepubliceerd op | Views: 57 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Euronext heeft de overname van een belang van 66 procent in Nord Pool afgerond. Daarmee breidt de beursuitbater zijn activiteiten uit naar de energiehandel. Het in Oslo gevestigde Nord Pool faciliteert handel in elektriciteit in veertien landen in Europa.

Het resterende belang van 34 procent van de aandelen blijft in handen van de huidige eigenaren van Nord Pool. Dat zijn de transmissienetbeheerders van Scandinavische landen en de Baltische staten. Nord Pool, dat in 1993 is opgericht. heeft volgens Euronext een bedrijfswaarde van circa 84 miljoen euro. In 2018 was het bedrijf goed voor een omzet van circa 40 miljoen euro.