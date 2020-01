Wall Street wacht op ondertekening handelsdeal

Gepubliceerd op | Views: 975

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten aan de handel begonnen. Beleggers wachten op de ondertekening van de fase 1-handelsovereenkomst tussen China en de Verenigde Staten later op de dag. Verder wordt weer een keur aan bedrijfsresultaten verwerkt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,1 procent hoger op 28.958 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg ook 0,1 procent, tot 3286 punten, en technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 9268 punten. Wall Street sloot dinsdag nog overwegend lager. Eerdere koerswinsten verdampten na berichten dat de VS eerder opgelegde heffingen op Chinese producten voorlopig niet zullen terugdraaien.

De ondertekening van de voorlopige handelsdeal brengt de financiële markten naar verwachting in rustiger vaarwater. De VS en China sloegen elkaar de voorbije maanden om de oren met hogere handelstarieven en andere ingrepen. Dit zette de relatie tussen de economische grootmachten onder druk en werkte ook door op de financiële markten wereldwijd. Beleggers zijn ook nog erg geïnteresseerd in de details uit het 86-pagina's tellende document, dat wordt ondertekend.

Twee grote banken openden de boeken. Goldman Sachs zag de winst afgelopen kwartaal met ruim een kwart dalen, vooral door hogere juridische kosten. Voor Bank of America was eveneens een lagere winst te zien, onder druk van de lagere rente in de VS. Hun aandelen zakten respectievelijk 2,4 en 2,7 procent. Verder waren er cijfers van zorgverzekeraar UnitedHealth (plus 1,4 procent) en vermogensbeheerder BlackRock (plus 1,7 procent). Winkelketen Target zakte daarnaast bijna 4 procent, vanwege tegenvallende verkopen in de feestdagenperiode.