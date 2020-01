OPEC verwacht minder vraag naar eigen olie

Gepubliceerd op | Views: 301 | Onderwerpen: energie, OPEC

LONDEN (AFN/RTR) - De vraag naar ruwe olie uit OPEC-landen zal dit jaar lager uitkomen, voorziet het verbond van olieproducerende landen. De wereldwijde vraag naar olie zal in 2020 juist stijgen. Een groter deel van de benodigde olie zal worden opgepompt door niet-OPEC-landen. Vooral de Verenigde Staten produceren fiks meer schalie-olie.

De OPEC verlaagt de verwachte vraag naar zijn eigen olie naar 29,5 miljoen vaten per dag, 100.000 vaten minder dan eerder geraamd. De totale vraag naar olie stijgt volgens het oliekartel met 1,22 miljoen vaten per dag naar bijna 101 miljoen vaten per dag. Die stijging is het gevolg van verbeterde economische verwachtingen en een hogere vraag naar olie in India en China.

De VS bereiken volgens de nieuwe OPEC-raming in het laatste kwartaal van 2020 voor het eerst een productieniveau boven de 20 miljoen vaten per dag. Daarmee komt de Amerikaanse olieproductie dicht bij de behoefte aan de grondstof in de VS, die op iets meer dan 21,3 miljoen vaten per dag ligt.