Bank of America boekt lagere winst

CHARLOTTE (AFN) - Bank of America heeft in het vierde kwartaal van 2019 een lagere winst behaald, vooral onder druk van de gedaalde rente in de Verenigde Staten. De nettowinst bedroeg 7 miljard dollar tegen 7,3 miljard dollar in het vierde kwartaal een jaar eerder.

De totale baten kwamen uit op 22,3 miljard dollar, eveneens minder dan een jaar daarvoor. De rente-inkomsten namen af vanwege de renteverlagingen door de Federal Reserve. Wel verstrekte de bank meer leningen aan bedrijven en consumenten en werd meer verdiend met de handel in obligaties. Bij de aandelenhandel was een daling van de omzet te zien. Topman Brian Moynihan sprak van goede resultaten voor het financiële concern in een gestaag groeiende economie met solide klantactiviteit.

Over heel 2019 kwam de winst uit op 29,1 miljard dollar op 91,2 miljard dollar aan inkomsten. Bank of America verklaarde vorig jaar het recordbedrag van 34 miljard dollar te hebben uitgekeerd aan aandeelhouders via dividend en aandeleninkopen.