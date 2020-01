Gepubliceerd op | Views: 169

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock heeft vorig jaar iets meer winst gemaakt op een licht hogere omzet. Volgens de onderneming werd onder meer geprofiteerd van de uitbreiding van activiteiten. Zo wordt BlackRock door klanten meer en meer als strategische partner gezien, waarbij de kennis en kunde van de investeerder wordt ingezet bij macro-economische en geopolitieke kwesties. Verder staat het bedrijf steeds meer te boek als dienstverlener op het gebied van technologie.

De omzet van BlackRock steeg op jaarbasis met 2 procent tot ruim 14,5 miljard dollar. Bij de divisie die gaat over technologische dienstverlening steeg de omzet met bijna een kwart, mede door de eerdere overname van eFront. De winst van de onderneming steeg naar krap 4,5 miljard dollar van bijna 4,4 miljard dollar een jaar eerder.

Het beheerd vermogen van de onderneming steeg op jaarbasis met 24 procent tot 7,4 biljoen dollar. BlackRock keerde over heel 2019 3,8 miljard dollar uit aan aandeelhouders. Dat gebeurde deels via dividend en deels via de inkoop van eigen aandelen.