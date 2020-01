'Duitse toezichthouder houdt 25 banken in de gaten'

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: banken, Duitsland

FRANKFURT (AFN) - De Duitse financiële toezichthouder Bafin houdt 25 banken scherp in de gaten, schrijft zakenkrant Handelsblatt op basis van documenten die het bij de overheid heeft opgevraagd. Bij die banken is een verhoogd risico op witwaspraktijken. Bafin gaat bij die banken de systemen voor het tegengaan en opsporen van witwassen controleren.

Als die controles niet tot tevredenheid leiden bij de toezichthouder, kan Bafin een speciale vertegenwoordiger bij een bank plaatsen om orde op zaken te stellen. Dat gebeurde al bij Deutsche Bank en internetbank N26.

In totaal controleert Bafin zo'n 1500 banken in Duitsland. Die worden in vier categorieën ingedeeld, waarvan er dus 25 in de hoogste risicogroep zitten. Namen daarvan zijn niet bekendgemaakt, maar het zou om een "bonte mix" van kleine banken en grote, internationale banken gaan.