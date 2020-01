Staat wil tot 4 miljard euro ophalen

Met het draaien van de geldpersen en de quantitative easing tegenwoordig, zal mij benieuwen of de pensioenfondsen nog deze leningen willen opkopen. Rendement is waarschijnlijk net boven nul. Alleen de ECB zal waarschijnlijk weer deze leningen opkopen.

Pensioenfondsen kunnen beter beleggen in solide bedrijfsleningen.