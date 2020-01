Britse inflatie zakt onverwacht weg

Gepubliceerd op | Views: 429 | Onderwerpen: Groot-Britannië, inflatie

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse inflatie is in december onverwacht teruggelopen en op de laagste stand in drie jaar uitgekomen. Dat blijkt uit cijfers van het Office for National Statistics. De lagere inflatie voedt de verwachting dat de Bank of England (BoE) binnenkort de rente zal verlagen.

De inflatie kwam in december uit op 1,3 procent op jaarbasis, waar dat een maand eerder nog 1,5 procent was. Economen hadden in doorsnee erop gerekend dat het leven in het Verenigd Koninkrijk vorige maand met eenzelfde percentage duurder zou zijn geworden. Voor consumenten is de lage inflatie goed nieuws. De lonen in het Verenigd Koninkrijk gaan met meer dan 3 procent omhoog.

Met name hotelovernachtingen werden flink goedkoper in december. Ook de prijzen van schoenen en kleding daalden, waarbij de grote concurrentie voor winkelketens een rol speelde.

De inflatie is overigens al sinds augustus onder het door de BoE beoogde niveau van 2 procent. Economen denken dat de geldontwaarding dat niveau mogelijk nog wel anderhalf jaar niet kan halen.